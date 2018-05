Pokémon Ultrasonne & Ultramond – Zwei legendäre Pokémon bei Gamestop

Für Pokémon Ultrasonne & Ultramond könnt ihr euch wieder einmal völlig kostenlos zwei legendäre Pokémon sichern. Mit Yveltal und Xerneas halten somit bald zwei Taschenmonster aus den Pokémon-Editionen X und Y Einzug in Pokémon Ultrasonne und Ultramond sowie Sonne und Mond.

Vom 4. Mai bis zum 26. Mai verteilt der Händler Gamestop in seinen zahlreichen Filialen die begehrten Codes an Besucher des Stores. Die Codes könnt ihr dann in eurer Spiel übertragen und erhaltet so eines der legendären Pokemon. Besitzer der Editionen Sonne und Ultrasonne erhalten dabei das Taschenmonster Yveltal, Besitzer der Editionen Mond und Ultramond dürfen das legendäre Pokémon Xerneas begrüßen.