Pokémon Ultrasonne / Ultramond – Raikou und Entei ab sofort verfügbar

Spieler der Pokémon Editionen Sonne, Mond oder Ultrasonne und Ultramond dürfen sich in den kommenden Tagen über ein weiteres legendäres Taschenmonster freuen, dass ihr ab sofort in eurer Team aufnehmen dürft. So kündigte The Pokémon Company International unlängst an, dass Raikou oder Entei die nächsten beiden legendären Pokémon sind, die euch in den 3DS-Ablegern kostenfrei zur Verfügung stehen. Wer sich eines der Taschenmonster sichern will, muss lediglich vor dem Start des eigentlichen Spiels, den kostenfreien Download aktivieren.

Die beiden Pokémon sind ab heute, den 4. April, verfügbar. Wie lange die Aktion anhält ist nicht bekannt. Besitzer der Editionen Pokémon Ultrasonne / Ultramond erhalten neben dem jeweiligen Pokémon ebenfalls noch ein weiteres Geschenk hinzu.