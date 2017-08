Pokemon Sonne & Mond: Holt euch Amfira bei GameStop!

Falls ihr bei Pokemon Sonne & Mond noch nach einer Verstärkung für euer Team sucht, solltet ihr möglichst bald bei GameStop vorbeischauen!

Zur Feier der am Anfang des Monats erschienenen dritten Erweiterung des Sonne & Mond-Zyklus „Nacht in Flammen“ vom Pokemon Sammelkartenspiel verteilt GameStop ein kampfbereites Amfira an alle Trainer. Amfira ist ein Pokemon mit der besonderen Typkombination Gift/Feuer und spielt eine spezielle Rolle in der neuen Sammelkartenspielerweiterung. Es ist auf Level 50 und beherrscht einige sehr starke Attacken wie z.B. Flammenwurf und Toxin. Amfiras Fähigkeit „Korrosion“ ist ebenfalls einzigartig, und erlaubt euch, gegnerische Gift- und Stahlpokemon zu vergiften, die normalerweise immun dagegen sind.

Hat euch das überzeugt? Dann macht euch auf zu einem GameStop in eurer Nähe und fragt nach einem Code für Amfira! Die Aktion endet am 18. September, und hält auch nur solange der Vorrat reicht. In diesem Video sind die Infos zur Amfira-Aktion nochmal zusammengefasst: