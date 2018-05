Pokémon GO – Safari-Zone-Event in Dortmund angekündigt

Das nächste große Safari-Zone-Event fur Pokémon GO wird in Dortmund stattfinden. Wie Entwickler Niantic unlängst bekannt gab, fällt der Startschuss am 30. Juni und 1. Juli im Westfalenpark:

„Trainer jeden Alters haben die Möglichkeit eine Vielzahl an Pokémon zu fangen, inklusive solcher, die nur selten zuvor in Europa gesichtet wurden, während sie einen der größten innerstädtischen Parks in Europa sowie die Innenstadt von Dortmund mit ihrem besonderen Charme erkunden“.

Darüber hinaus plant Niantic für den Sommer ein neues Pokémon-GO-Fest in Chicago. Dieses findet vom 14. bis zum 15. Juli im Lincoln Park statt.

Solltet ihr nicht die Möglichkeit haben an einem dieser Events im Sommer teilzunehmen, verspricht der Entwickler Abhilfe: „Trainer auf der ganzen Welt können sich an einer Vielzahl von Aktivitäten und Herausforderungen beteiligen, die nicht vom Aufenthaltsort abhängig sind. Weitere Informationen zu diesen Features folgen bald, also verfolge unsere Ankündigungen. Geh mit uns in deiner Heimatstadt auf Abenteuerreise.“