Pokémon GO – Kanto-Event gestartet

Entwickler Niantic hat ein neues Kanto-Event für den Mobile-Hit Pokémon GO ins Leben gerufen. Dieses startete am gestrigen Dienstag um 22 Uhr und läuft noch bis zum 17. April. Im Zuge des Ingame-Ereignisses sollen verstärkt Pokémon aus der Kanto-Region in freier Wikdbahn zu finden sein. Raid-Kämpfe halten zudem ab sofort sogar seltene Pokémon wie Aerodactyl und Relaxo für euch bereit.

„Außerdem erhältst du doppelt so viele Bonbons für Kanto-Pokémon. Du kannst also einerseits Pokémon fangen, die nicht häufig erscheinen, und hast andererseits die Chance, die entwickelten Formen dieser Pokémon ebenfalls in deinem Pokédex zu registrieren“.