Pokémon GO feiert Halloween mit weltweitem In-Game-Event

Rechtzeitig zu Halloween bringen Niantic Labs, Inc. und The Pokémon Company International die Spieler des beliebten mobilen Spiels Pokémon GO in den Genuss einiger gespenstischer Ereignisse. Ab Mittwoch, den 26. Oktober bis einschließlich Dienstag, den 1. November haben Trainer aufgrund vermehrter Begegnungen mit den folgenden Pokémon Gelegenheit, einige der gruseligsten Pokémon im Spiel zu fangen: Traumato, Nebulak, Gengar, Golbat, Alpollo, Hypno und natürlich Zubat.

Was wäre Halloween ohne Süßigkeiten?

Und da es ohne Süßigkeiten nicht wirklich Halloween wäre, haben Trainer während dieses Zeitraums die Möglichkeit, mehr Pokémon-Bonbons als sonst zu erhalten, wenn sie ihre Umgebung erforschen und nach Pokémon suchen.