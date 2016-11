Pokémon GO bedankt sich bei Trainern mit dem dritten globalen In-Game Event

Niantic, Inc. und The Pokémon Company International möchten sich bei Spielern von Pokémon GO, dem populärsten Smartphone-Spiel des Jahres, für ihre andauernde Unterstützung beim Aufbau einer begeisterten Community und der Förderung von Bewegung und Entdeckergeist bedanken. Ab dem 23. November um Mitternacht (UTC) bis zum 30. November um Mitternacht (UTC) erhalten Trainer die doppelte Menge an EP und Sternenstaub, wenn sie eine Spielaktion abschließen.

