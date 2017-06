Pokémon Direct – Uns erwarten „spannende Neuigkeiten“ im Livestream

Es gibt neue Infos zum heutigen Pokémon-Livestream! Nintendo hat die neue Ausgabe der Pokémon Direct für heute Nachmittag angesetzt. Um genau zu sein: Die Übertragung startet um 16 Uhr und soll ungefähr 10 Minuten dauern. Zum Inhalt des Streams gibt es bislang kaum Infos, wir wissen also nicht was uns erwarten wird. Auf Nintendos Website heißt es nur: „Am 6. Juni dürfen sich Pokémon-Fans auf spannende Neuigkeiten freuen.“. Im Netz kursieren natürlich bereits einige Gerüchte. Unter anderem wird spekuliert, dass man eine Switch-Variante von Pokémon Tekken vorstellen wird. Wäre gar nicht so unrealistisch, da der Titel wohl gut bei der Community ankam.

Was erwartet uns im Pokémon Direct-Stream?

Ein weiteres Gerücht besagt, dass Nintendo Pokémon Sonne und Pokémon Mond auf die Switch bringen will. Und zwar in einer aufpolierten Version mit neuen Monstern, Funktionen und natürlich deutlich schönerer Grafik. In unseren Augen ist das eins der interessantesten, wenn nicht sogar das interessanteste, Gerücht zu heute Nachmittag.

Aber am Besten lassen wir uns einfach überraschen und warten geduldig auf 16 Uhr. Dann wissen wir nämlich mehr! Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und informieren euch so schnell wie möglich über den Inhalt des Streams. Den Stream könnt ihr euch übrigens hier anschauen.