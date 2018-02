Playstation VR – Sony startet Preisoffensive in den USA

In einer neuen Aktion gibt es die Playstation VR Hardware aktuell in Nordamerika für knapp 200 Dollar. Diese Aktion gilt bislang nur vom 18. Februar bis zum 03. März. Ob diese Promotion Aktion auch in Europa stattfinden wird bleibt abzuwarten. Auch zwei VR Bundles sind günstiger zu haben. So kostet das Doom VFR Bundle plus Kamera, Demo Disc 2.0 und Doom VFR nur noch 299,99 US-Dollar.

Auch das Elder Scrolls V: Skyrim VR Bundle ist günstiger zu haben. Das Bundle besteht aus dem Headset, Kamera, zwei Move Controller, Demo Disc 2.0 und Skyrim VR und kostet nur noch 349,99 US-Dollar. Drücken wir mal die Daumen das wir auch bald von dieser Preissenkung profitieren.

Quelle: Playstationblog