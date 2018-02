Im Playstation Store gibt es viele neue Angebote zu entdecken. Im Angebot der Woche ist zb das Fortnite Gründerpaket für 19,99 € statt 39,99 €. Aber auch viele weitere Spiele wurden im Preis gesenkt. So bekommt ihr aktuell Rise of the Tomb Raider für 19,99 € oder auch Call of Duty: Modern Warfare Remastered für 22,99 €. Außerdem gibt es viele Games unter 10 €. Alle Angebote findet ihr unter den Links:

Angebote der Woche

PS4 Spiele im Angebot

PS2 Klassiker im Angebot

Spiele unter 10 Euro