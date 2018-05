Im Playstation Store dürft ihr euch wieder über die Spieler unter 20 Euro Aktion freuen. Die Aktion ist heute an den Start gegangen und bringt ein paar Schnäppchen mit. Ihr könnt bis zum 23. Mai 2018 bei Spielen wie God Of War 3 Remastered, Mafia 3, Fallout 4, Dirt Rally, Far Cry Primal, 7 Days to Die und weiteren jede Menge sparen.

