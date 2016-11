Playstation Store – Spiel und Angebote der Woche

Diese Woche bekommt ihr ein Titel, der noch gar nicht so alt ist. Schnäppchenjäger freuen sich über DEUS EX: Mankind Divided das ab sofort für 44,99 € statt für 69,99 € in euren Besitz wechselt. Das macht eine Ersparnis von immerhin 35%.

https://store.playstation.com/#!/de-de/angebot-der-woche/cid=STORE-MSF75508-DOTW2015

Neue Angebots-Aktion für alle PS Plus Besitzer

Diese Woche heißt es „Doppelter Rabatte für alle PS Plus Besitzer“. Im Rahmen dieser Aktion, könnt ihr so richtig absahnen und es zahlt sich aus wenn ihr euch im Besitz eines gültigen PS Plus Abos befindet. Dann könnt ihr nämlich zusätzlich zu den eh schon stark reduzierten Preisen nochmal ein paar fette Prozent sparen.

Die Angebotspalette der in dieser Aktion involvierten Spiele, ist wirklich üppig. Da müsste es schon mit dem Teufel zu gehen, wenn da nicht für jeden von euch was dabei wäre. Also schaut mal vorbei, in der Quelle findet ihr den Link, wo ihr alle Titel nachlesen könnt.

https://store.playstation.com/#!/de-de/playstation-plus-dobbelte-rabatte/cid=STORE-MSF75508-PLUSDD2016

Quelle: PSN Store