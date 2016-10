Playstation Store – Spiel der Woche

Nachdem bei der letzten Wahl noch die RPG / Action Game Fans auf ihre Kosten kommen. Hat Sony mit dem aktuellen Game der Woche nun etwas für die Fans, der heißen Reifen.

Ab sofort könnt ihr euch in zwei verschiedenen Versionen „Need for Speed Rivals“ gönnen. Entweder ihr greift zur einfachen Version für 9,99 € anstatt 19,99 €. Wer aber richtig sparen will, sollte zur Complete Version greifen. statt 39,99 € sind aktuell dafür gerade mal 13,99 € fällig. Ihr bekommt also für gerade mal vier Euro mehr, das Spiel inklusive aller bisher veröffentlichten Zusatzinhalte.

Da würde ich doch sagen, „braust“ mal im Store vorbei uns sichert euch dieses heiße Angebot. Es ist war schon ein älterer Titel, aber er macht auch heute noch richtig Spaß.

Quelle: PSN Store https://store.playstation.com/#!/de-de/angebot-der-woche/cid=STORE-MSF75508-DOTW2015