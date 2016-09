Playstation Store – Spiel der Woche

Auch heute präsentiert uns wie immer Sony das neueste Game of the Week. Diesesmal kommen die RPG -Fans auf ihre Kosten. Ab sofort bis zum 29.09.2016 steht euch

Star Ocean: IAF Digital Edition

zu einem reduzierten Preis zur Verfügung.

Statt 59,99 € zahlt ihr im Aktionszeitraum nur 34,99 €

https://store.playstation.com/#!/de-de/angebot-der-woche/cid=STORE-MSF75508-DOTW2015

Die Digitale Edition bietet euch zusätzlich zum Spiel noch folgende Inhalte:

5 x DLC-Items

1. Ring of the Valkyries

2. Golden Bunny Statue

3. Bushybrume Cincture

4. Wristlet of the Stars

5. Secret Sthalian Tome

• KAMPF-HINTERGRUNDMUSIK DER VALKYRIE PROFILE-REIHE

Wer auf diese Art von Spielen steht, sollte zuschlagen, günstiger kommt man nicht an das Spiel.

Quelle: Playstation Store