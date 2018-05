PlayStation Store – Rabattaktion „Total digital“ gestartet

Auch im PlayStation Store könnt ihr derzeit wieder sparen und euch große Rabatte sichern. So gab Sony unlängst bekannt, dass man die Aktion „Total digital“ gestartet hätte. Hier gewährt euch der japanische Konzern im hauseigenen Shop große Rabatte auf digitale Spieleperlen. Vor allem dürft ihr dabei bei Titeln sparen, die nur digital erworben werden können.

Unter anderem mit bei ist Friday the 13th: The Game für nur 9,99 Euro, Inside, welches nur noch mit einem Preis von 7,99 Euro zu Buche schlägt oder Day of the Tentacle Remastered für lediglich nur noch 3,99 Euro.

Die Aktion „Total digital“ selbst läuft noch bis zum 25. Mai 2018. Eine Liste aller im Preis reduzierten Spiele, findet ihr im offiziellen PlayStation Store.