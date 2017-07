Playstation Store – Mittelerde: Mordors Schatten GOTY Angebot der Woche

Im Angebot der Woche dürft ihr euch diesmal über einen echten Blockbuster freuen. Mit Mittelerde: Mordors Schatten in der Game of the Year Edition für 12,99 € könnt ihr fast gar nix verkehrt machen. Das Angebot der Woche gilt bis zum 20. Juli 2017.

Die GOTY Edition bringt euch alle zusätzlichen DLC´s dazu mit und viele weitere Extras:

• Story-Packs:

Meister der Jagd

Der Helle Herrscher

• Skins:

Dunkler Waldläufer

Hauptmann der Wache

Meister der Jagd

Der Helle Herrscher

Die Macht des Schattens

Lithariel

• Runen:

Versteckte Klinge

Tödlicher Bogenschütze

Flamme von Anor

Nahender Sturm

Ork Schlächter

Standhaft bis zum Ende

Anmut der Elben

Aufsteiger

Eins mit der Natur

• Missionen:

Wächter des brennenden Auges

Berserker Kriegsbündnis Mission

Schädelbrecher Kriegsbündnis Mission

• Herausforderungs-Modi:

Test der Macht

Test der Schnelligkeit

Test der Weisheit

Test der Wildnis

Test des Rings

Test der Herausforderung

Endlose Herausforderung

• Weitere Funktionen:

Fotomodus