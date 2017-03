Playstation Store – 14 Spiele in der „Nur auf Playstation“ Aktion

Im Playstation Store ist eine „Nur auf Playstation“ Aktion gestartet. Dort könnt ihr euch die Playstation exclusiven Titel zu einem speziellen Preis sichern und somit die Vorfreude auf die Nachfolger dazu ein wenig eindämmen. Im offiziellen Playstationblog gab es dazu folgenden Eintrag:

Ihr könnt Uncharted: The Lost Legacy schon gar nicht mehr erwarten? Dann versucht:

Uncharted 4: A Thief’s End

Falls ihr den jüngsten Auftritt des beliebten Action-Abenteuers von Naughty Dog noch nicht gespielt haben solltet, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das nachzuholen. Eins der visuell umwerfendsten Konsolenspiele aller Zeiten – und noch dazu mit einer wirklich epischen Geschichte – geht unter die Langfinger.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Ihr habt Drakes Abenteuer auf PS3 verpasst? Erlebt mit Uncharted: Drakes Schicksal, wo alles begonnen hat, begegnet Chloe zum ersten Mal in Uncharted 2: Among Thieves und entdeckt das Atlantis der Wüste in Uncharted 3: Drake’s Deception – allesamt als Download erhältlich, extra herausgeputzt für PS4 und als super Angebot.

Ihr freut euch auf God of War? Dann versucht:

God of War III Remastered

Schon vor seinem bald erscheinenden PS4-Debüt könnt ihr euch noch einmal ins Gedächtnis rufen, was für eine ungezügelte Naturgewalt Kratos sein kann, wenn sich der rote Nebel herabsenkt. In God of War III erreicht seine Zerstörungswut ganz neue Höhen und er nimmt es mit den Göttern des Olymps und sogar Zeus höchstpersönlich auf.

Ihr wartet gespannt auf Detroit: Become Human? Dann versucht:

Heavy Rain & Beyond: Two Souls Collection

Der fesselnde Erzählstil von Quantic Dream ist ein Erlebnis, dem man sich einfach nicht entziehen kann – und einzigartig für PlayStation. Quantum Dreams bevorstehendes interaktives Androiden-Drama, Detroit: Become Human, wird schon sehnsüchtig für PS4 erwartet, aber bis dahin versüßen euch zwei andere unglaubliche Geschichten das Warten – Heavy Rain & Beyond: Two Souls. Sie sind zusammen als Collection-Paket zum reduzierten Preis erhältlich.

Steht ihr schon in den Startlöchern für Gran Turismo Sport? Dann versucht:

Gran Turismo 6

PS3-Spieler können sich mit dem millionenfach verkauften Gran Turismo 6 auf GT Sport vorbereiten und einen Eindruck von realistischer Rennsimulation bekommen. Über 1200 Autos stehen euch zur Verfügung, von gewöhnlichen Straßenkarossen bis hin zu ultra-getunten Supercars, und natürlich auch all die Lizenzen und Herausforderungen, die Gran Turismo zu einem so adrenalingeladenen Fahrerlebnis machen.

Ihr freut euch auf Farpoint für PlayStation VR? Dann versucht:

Until Dawn: Rush of Blood

Rüstet euch für den packenden PlayStation VR-Shooter mit dem nervenaufreibenden Geisterbahn-Shooter von Supermassive Games. Bewaffnet euch bis an die Zähne und pustet euch den Weg frei durch eine ganze Horde von Gegnern und Monstern, die sich aus allen Himmelsrichtungen auf euch stürzen.

DRIVECLUB VR

Die stilvolle Interpretation des Racing-Genres von DRIVECLUB mit seinen einzigartigen Club-Rennen und der unglaublichen Vielfalt an Strecken, Autos und Spielmodi ließ die Konkurrenz Staub hustend auf der Startlinie zurück. Und der Vorstoß in VR hat das Erlebnis noch intensiviert.

Ihr träumt von Dreams? Dann versucht:

LittleBigPlanet

Media Molecule arbeitet hart an seinem ehrgeizigen, super-kreativen und exklusiven PS4-Titel Dreams. Bis es soweit ist, könnt ihr mit LittleBigPlanet 1, 2 und 3 – sowie mit LittleBigPlanet Karting – für PS3 erleben, wie alles anfing, und mit Sackboy auf eine kreative Reise durch die Fantasiesphäre gehen.

Tearaway

Das als eins der besten PS Vita-Spiele bejubelte Tearaway ist zum derzeitigen Verkaufspreis ein fantastisches Angebot. Es ist nicht nur ein witziges, fesselndes Abenteuer, sondern schöpft auch die einzigartige Steuerung und Kamera des Handheld-Geräts optimal aus, fügt euer Gesicht ins Spiel ein und ermöglicht es euch, mit virtuellen Fingern in die Welt hineinzugreifen und zu beeinflussen, was um die Hauptfigur Iota herum geschieht.

Ihr habt ein Auge auf Everybody’s Golf geworfen? Dann versucht:

Ähm … Everybody’s Golf

Der Name mag sich zwar nicht weiterentwickelt haben, aber das bevorstehende Everybody’s Golf auf PS4 kommt mit jeder Menge neuer Funktionen zusätzlich zu dem bereits extrem süchtig machenden Golfvergnügen der vorherigen Titel daher. Die PS3- und PS Vita-Versionen von Everybody’s Golf sind ebenfalls im Rahmen der Verkaufsaktion erhältlich – ihr könnt also in Ruhe euren Schlag optimieren, bevor ihr auf PS4 gegen eure Freunde antretet.

Bereit für Nex Machina? Dann versucht:

Alienation

Entwickler Housemarque hat sich rasant zum Meister der Action-Shooter im Arkadestil entwickelt und sein bevorstehendes Spiel Nex Machina ist wiederum eine Weiterentwicklung des typischen Housemarque-Stils. Um euch auf den Geschmack zu bringen, beschert euch die „Nur auf PlayStation”-Verkaufsaktion mit dem PS4-exklusiven Alienation ein rasantes, exklusives Alien-Baller-Abenteuer.

RESOGUN

Und wenn euch das noch nicht reicht: Auch der Side-Scroller-Shooter Resogun von Housemarque (kürzlich für PS4 Pro aktualisiert) ist in der Verkaufsaktion enthalten. Dieser PS4-Launch-Titel wurde mit Lichtgeschwindigkeit zu einem hochoktanigen Symbol der neuen Spielegeneration; falls ihr ihn also 2013 verpasst habt, könnt ihr das Erlebnis jetzt zum Bruchteil des Standardpreises nachholen.

Scharf auf Knack 2? Dann versucht:

Knack

Knack, ebenfalls ein PS4-Launch-Titel, ist der kleine Held, der mit seinem klassischen Plattform-Abenteuer großen Eindruck auf die Spieler gemacht hat. In der bevorstehenden Fortsetzung (inklusive Couch-Koop-Modus) kehrt er auf PS4 zurück – aber bis dahin könnt ihr euch sein großartiges Original-Abenteuer sichern.

Gespannt auf The Last of Us? Part II? Dann versucht:

The Last of Us Remastered

Die Ankündigung von Naughty Dog, dass Joel und Ellie in The Last of Us: Part II zurückkehren, hat auf der PlayStation Experience 2016 für Furore gesorgt. Falls ihr das Original noch nie gespielt habt, erwartet euch jetzt eine Überraschung. The Last of Us ist ein Meisterwerk aus Erzählkunst, actiongeladenem Gameplay und faszinierenden Charakteren, denen man nicht oft begegnet.

Natürlich gibt es im Rahmen der „Nur auf PlayStation”-Werbeaktion noch eine lange Liste anderer Spiele, die euch vielleicht interessieren – also schaut schnell im PlayStation Store vorbei, was euch sonst noch erwartet. Und bleibt dem PlayStation.Blog treu, um weitere Neuigkeiten zu allen bevorstehenden Spielen zu erhalten, nach denen euch schon die Finger jucken.