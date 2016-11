Playstation Plus – So holt ihr euch Everybody´s Gone to the Rapture

Die November Games für Playstation Plus sind fast alle da. Leider nur fast. Denn Everybody´s Gone to the Rapture lässt sich momentan im europäischen Raum leider nicht herunterladen. Doch keine Sorge: Ihr könnt euch den Titel trotzdem gratis herunterladen. Ihr müsst dafür aber nur einen kleinen Trick befolgen:

Geht auf https://store.playstation.com/#!/de-de/home/spiel/psplus und schaut nach dem Spiel Everybody´s Gone to the Rapture. Gibt den Titel nicht in der Suche ein, da funktioniert das leider nicht. Habt ihr das Spiel gefunden lasst ihr ein Herzchen da und packt das Spiel auf eure Wunschliste. Von dort aus bugsiert ihr das Spiel in den Einkaufswagen und könnt es dann herunterladen. Bald sollte es aber problemlos im Playstation Store herunterladbar sein. Wer aber ungeduldig ist sollte diesen kleinen Trick anwenden. Und wir können bestätigen: Er funktioniert 🙂