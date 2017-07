Playstation Plus – Preiserhöhung ab dem 31. August

Alle Playstation Plus Mitglieder werden heute eine Mail in ihrem Postfach gefunden haben. Dort kündigt Sony eine Preiserhöhung von Playstation Plus an. Ab dem 31. August 2017 bezahlt ihr nun 59,99 € statt 49,99 €. Drei Monate PS Plus kosten 24,99 € statt 19,99 € und monatlich bezahlt ihr dann 7,99 € statt 6,99 €. Die Preiserhöhung wurde schon vor einigen Monaten angekündigt.

Wer nun den Service kündigen will sollte die automatische Verlängerung deaktiveren. So verhindert ihr das die Mitgliedschaft zum neuen Preis verlängert wird. Bis zum 31. August könnt ihr die PS Plus Mitgliedschaft noch zum alten Preis kaufen und an eurer aktuellen Mitgliedschaft anhängen. Hoffen wir mal das es bis dahin auch noch mal eine nette PS Plus Aktion bei MediaMarkt oder Saturn gibt.