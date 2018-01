Playstation Plus – Neukunden bekommen Far Cry 4 umsonst

Der Leak zu den angeblichen Playstation Plus Februar Games ist ja mittlerweile als Fake bekannt, aber sooo ganz unrecht hatte der Ersteller der Leak-News dann wohl doch nicht. Allerdings in einer abgewandelten Form. So bekommen Neukunden von Playstation Plus bei einer 12 monatigen Mitgliedschaft Far Cry 4 gratis dazu. Aber Achtung: Das gilt NUR für Neukunden und nicht für bestehende oder Verlängerungen.

12 Monate Playstation Plus bei unserem Partner MMOGA.de kaufen