Playstation Plus – Neukunden-Aktion sorgt für Ärger bei Bestandskunden

Da will Sony den neuen Playstation Plus Mitgliedern eine Freude machen und den Dienst mit einem Gratis Game schmackhaft machen und denkt dabei irgendwie gar nicht an die langjährigen Bestandskunden des Online-Dienstes. So bekommen aktuell neue Playstation Plus Mitglieder das Spiel Star Wars Battlefront gratis dazu. Wichtig dabei: Es müssen NEUE Mitglieder sein. Wer schon Playstation Plus hat schaut dabei leider in die Röhre. Das sorgt für schlechte Stimmung und miese Kommentare auf der offiziellen europäischen Playstation-Blog Website.

Leider ist dieser Weg der völlige Normale in der Abo-Welt. Auch bei anderen Anbietern schauen die Bestandskunden meistens in die Röhre. Diese Kunden sind auch ja schon da und bezahlen fleißig ihre Monatsbeiträge. Neue Kunden müssen erstmal gelockt werden und da kommt ein Spiel doch gerade recht.

Unsere Meinung:

Nach all den letzten drögen Playstation Plus Games in den letzten Monaten (obwohl es jetzt im Juni ok ist) hätten auch langjährige Mitglieder eine Belohnung verdient.