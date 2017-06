Playstation Plus – Japaner bekommen interessante kostenlose Games

Die Japaner wissen schon was sie im Juli als kostenlose Playstation Plus Games bekommen. Dabei erhalten sie Gravity Rush Remastered, Child of Light und Killzone Shadowfall für die Playstation 4. Bei uns ist bis jetzt nur bekannt das wir das Spiel That´s You (wir berichteten) gratis bekommen. Könnten die japanischen Games auch bei uns erscheinen? Was meint ihr? Welche Games am Ende wirklich dabei sind werden wir wohl in ein paar Tagen erfahren.

Quelle: www.gearnuke.com