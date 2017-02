Playstation Plus – Ein Monat für nur 0,99 €

Ihr seid kein Playstation Plus Mitglied und wollt den Service mal einen Monat testen? Dann könnte die Aktion im Playstation Store interessant sein. Vom 27.2 bis zum 14.3 gibt es einen Monat Playstation Plus für 0,99 € statt für 6,99 €. Ihr müsst das Abonnement aber selbst kündigen, da es sich sonst automatisch für 6,99 € im Monat verlängert. Und ganz wichtig: Die Aktion ist nur für Nicht-Mitglieder gedacht. Bestehende Playstation Plus Mitglieder dürfen hier also nicht mitmachen 😉

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag