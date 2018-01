PlayStation Plus – Drei mögliche Titel geleakt

Nach wie vor tauchen vor der Sony-eigene Ankündigung zahlreiche Hinweise auf die möglichen kostenfreien PlayStation-Plus-Spiele im kommenden Monat auf. So ist nun auch erneut ein Bild im Netz gefunden worden, welches auf die nächsten drei Spiele hinweißt, die Abonnenten des Online-Services PlayStation Plus im Februar kostenfrei erhalten. Mit dabei ist nach dem Bild zu urteilen zum einen Ubisofts Shooter Far Cry 4, als auch das Action-Adventure Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Zudem wird ebenfalls das PlayLink-Spiel That’s You! aufgeführt, welches sich schon seit mehreren Wochen im Abo des Dienstes befindet.

Ob die genanten Spiele wirklich im Februar über PlayStation Plus zu haben sein werden, ist noch nicht offiziell bestätigt worden.