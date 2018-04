Aldi startet eine Playstation Plus Aktion und verkauft 15 Monate PS Plus für 59,99 €. Die Aktion ist allerdings begrenzt und läuft nur bis zum 03. Mai. Ihr solltet also euren Lieblings-Aldi (Aldi Nord oder Aldi Süd) aufsuchen und schnell zuschlagen oder bestellt ihr euch die 15 monatige PS Plus Mitgliedschaft direkt online unter folgendem Link:

UPDATE: Mittlerweile gibt es diese Aktion auch im Playstation Store