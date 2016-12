Playstation Plus – 20 Prozent Rabatt für neue Mitglieder

Im Playstation Store gibt es momentan eine Rabatt-Aktion für neue Playstation Plus Mitglieder. So bekommen diese bei Abschluss einer 12 monatigen Mitgliedschaft einen Rabatt von 20 Prozent und zahlen somit nur 39,99 €. Das Angebot gilt noch bis zum 23. Dezember. Wichtig: Bestehende Playstation Plus Mitglieder haben davon leider nix – diese Aktion gilt nur für neue Mitglieder bzw. diejenigen die noch kein Playstation Plus Account haben.

Hier geht´s direkt zum Playstation Plus Angebot