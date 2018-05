PlayStation Now – Erste PS2-Spiele verfügbar

Sony erweitert den Streaming-Dienst PlayStation Now in unregelmäßigen Abständen mit neuen Spieleperlen, die die Abonnenten des Online-Dienstes dann direkt streamen und somit konsumieren können. Bislang konzentrierte sich Sony dabei nur auf PlayStation 4- als auch PlayStation 3-Portierungen. Dies soll sich allerdings nun ändern und so kündigte der Konzern nun an, dass die ersten PlayStation 2-Klassiker Einzug in PlayStation Now halten.

Im folgenden findet ihr eine Auflistung der zwölf Spiele, die ursprünglich auf der PlayStation 2 erschienen sind und nun für euch über PlayStation Now abrufbar sein werden:

Dark Cloud

FantaVision

Rogue Galaxy

Arc the Lad: Twilight of the Spirits

Dark Chronicle (in Amerika als Dark Cloud 2 veröffentlicht)

Okage: Shadow King

Everybody’s Tennis

Kinetica

Wild Arms 3

Primal

Forbidden Siren

Ape Escape 2

Abseits davon fügte Sony ebenfalls noch sechs weitere Spiele hinzu: