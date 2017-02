Playstation Now – Dienst wird teilweise eingestellt

Playstation Now hat es bis jetzt noch nicht nach Deutschland geschafft und wird mittlerweile auf der PS3, PSVita und einigen Fernsehern schon wieder eingestellt. Ab dem 15. August 2017 wird es den Cloudgaming-Dienst nicht mehr auf diesen Plattformen geben. Ganz eingestellt wird Playstation Now (noch) nicht. Ab dem Sommer soll es den Dienst exclusiv für die Playstation 4 und auf dem PC geben. Bei Playstation Now könnt ihr Spiele über das Internet spielen. Wann und ob Playstation Now auch in Deutschland erscheinen wird ist aber völlig offen.

Quelle: PlaystationBlog