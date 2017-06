PlayStation: Mit den „Days of Play“-Rabatten so richtig sparen

Im PlayStation Store sind die Preise mal wieder richtig gepurzelt. Die neuen Angebote entspringen der Days of Play-Offensive die Sony vor kurzem angekündigt hat.

Bei den neuen Angeboten winken Rabatte auf die größten AAA-Titel, die die PlayStation 4 besitzt. Darunter Uncharted 4, Ratchet and Clank, diverse CoD-Teile, Horizon Zero Dawn und viele mehr. Die Rabatte reichen bis zu 50 %. Außerdem gibt es ein Jahr PlayStation Plus nun auch im Store für 35 Euro und viele Filme kosten momentan nur 6,99 Euro. Das komplette Angebot findet ihr im offiziellen PlayStation Store.