Playstation 5 soll laut Analyst schon 2018 erscheinen

Analysten haben manchmal Langeweile und geben Sachen von sich die sie sich irgendwie nur ausdenken. Das könnte nun auch der Fall bei Damian Thong von Macquarie Research so sein. Dieser ist der festen Überzeugung das die Playstation 5 schon 2018 erscheint und mehr als 10 TeraFLOPS mit sich bringt. Wäre das wirklich so wäre die neue Sony Konsole ein wahres Monster. Doch so wirklich dran zu glauben scheint momentan nur er. Er geht davon aus weil Sony aufgrund von Gaming- und Netzwerkdiensten steigenden Profit erwirtschaftet.

“We see sustained profit growth in Game & Network Services. We forecast OP growth from ¥140bn in FY3/17 to ¥180bn in FY3/18, driven by expanding software sales and profits. A rising digital ratio and a higher mix of first-party titles will help margins – Horizon Zero Dawn, which launched on 28 Feb, looks to have had a good start with a Metacritic score of 88.

While we have tempered expectations to account for rivalry with Microsoft/Xbox and PC gaming, we note that the success of PS VR (which has reached 915K units sold) highlights the health of the ecosystem. We expect Sony to launch a >10 TFLOPS ‘PS5’ in 2H18 to secure the installed base.”