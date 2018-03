PlayStation 5 – Sind die Dev Kits bereits bei den Entwicklern?

Bislang äußerte sich weder Sony noch Microsoft zur kommenden Konsolengeneration. Nachdem man zuletzt die anhaltende Generation mit leistungsfähigerer Hardware erweitert hat, ist es still um eine mögliche neue Xbox und die PlayStation 5 geworden. Nun tauchten allerdings neue Gerüchte auf, die die Existenz des PlayStation 4-Nachfolgers befeuern. So meldete sich erneut Insider und Journalist Marcus Sellar zur Wort, der in der Vergangenheit schon den richtigen Riecher bewiesen hatte. Er erklärte nun, dass seinen Informationen zufolge erste Development Kits der PlayStation 5 bei Drittherstellern und allerhand Entwicklern bereit lägen. Sony äußerte sich bislang leider noch nicht zu der Aussage. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

PS5 dev kits went out early this year to third party developers. — Marcus Sellars (@Marcus_Sellars) March 6, 2018