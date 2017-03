Playstation 4 – Kommt die Firmware 4.50 schon morgen?

Ein heißes Gerücht geht momentan durch das Internet. So könnte Sony morgen das Firmware Update 4.5 für die Playstation 4 veröffentlichen. Eine offizielle Mitteilung gibt es dazu aber noch nicht. Es gibt aber einen Screenshot eines Reddit-Users der ziemlich interessant ist und auf eine Veröffentlichung am Dienstag hindeutet. So hat dort ein Mitarbeiter des Sony-Supports den Termin bestätigt. Noch ist das aber als Gerücht zu betrachten und keine offizielle Bekanntgabe. Die Firmware 4.50 war zuletzt in der Beta-Phase und konnte von ausgewählten Usern ausprobiert werden.

Das steckt in der Firmware 4.50