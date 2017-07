Playstation 4 – Beta-Tester für das kommende System-Update gesucht

Ein neues System-Update für die PS4 steht in den Startlöchern. Sony sucht nun wieder ein paar Beta-Tester die die neuen Features als erster ausprobieren wollen und danach ihr Feedback abgeben. Im offiziellen Playstationblog gibt es dazu eine Mitteilung:

Die technischen Teams hier bei PlayStation sind hinter den Kulissen ständig damit beschäftigt, neue Funktionen, Updates und Verbesserungen zu entwickeln, die wir euch nun im Rahmen des neuen Systemsoftware-Updates für PS4 zur Verfügung stellen.

Genau wie bei bisherigen Updates suchen wir auch dieses Mal wieder Betatester, die die neuen Features ausprobieren und uns mit ihrem Feedback dabei helfen, das Spielerlebnis auf PS4 weiter zu verbessern.

Ab heute könnt ihr euch HIER als Betatester anmelden.

Um dabei zu sein, benötigt ihr eine PS4-Konsole, eine Internetverbindung und ein Hauptkonto. Wenn ihr es euch während der Testphase anders überlegt, könnt ihr jederzeit wieder zurück auf die vorherige Systemsoftware-Version wechseln.

Mehr Details zu den Funktionen, die Betatestern zur Verfügung stehen, verraten wir kurz vor Beginn des Tests. Wenn ihr als Tester ausgewählt werdet, ist es wichtig, dass ihr uns während der gesamten Testphase Feedback gebt – eure Meinung ist von großer Bedeutung, und wir freuen uns immer über Änderungsvorschläge und Ideen für neue Funktionen, die wir umsetzen können.

Es gibt nur eine begrenze Anzahl an Plätzen für die Beta, also meldet euch jetzt an! Wir möchten uns auch bei allen bedanken, die beim letzten Betatest mitgemacht haben, und hoffen, euch auch dieses Mal wieder mit an Bord zu sehen!