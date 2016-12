Playstation – 12 Weihnachtsangebote – Angebot Nr.3

Die 12 Weihnachtsangebote gehen weiter und heute mittag wird ein weiterer Blockbuster günstiger zu haben sein. Dann steht euch der Top-Titel Dishonored 2 für 34,99 statt 69,99 € zur Verfügung. Aktuell ist das Spiel im Store noch nicht vergünstigt, das passiert aber immer so gegen die Mittagszeit – also immer wieder mal reinschauen. Dishonored 2 konnte auch uns überzeugen, was ihr in unserem Review dazu nach lesen könnt.

Hier geht´s zum Angebot

Quelle: Twitter