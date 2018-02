PlayerUnknown’s Battlegrounds – Xbox One-Bundle kommt bald

Nachdem PlayerUnknown’s Battlegrounds im Dezember des vergangenen Jahres auch auf der Xbox One durchgestartet ist, soll nun ein Bundle beider auf den Markt kommen. So kündigte man unlängst an, dass das Bundle neben einem Code für die Preview-Fassung des populären Battle-Royale-Shooter ebenfalls eine Xbox One S samt einem TB Speicher sowie eine 14-tägige Mitgliedschaft für Microsofts Online-Dienst Xbox Live beinhaltet. Abseits davon kommen Käufer ebenfalls in den Genus von einem kostenfreien Monat Xbox Game Pass, der es euch erlaubt ohne zusätzliche Kosten zahlreiche Spiele zu genießen. Das PlayerUnknown’s Battlegrounds-Bundle soll ab dem 20. Februar für gut 299,99 Euro erhältlich sein.