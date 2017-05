Playerunknown’s Battlegrounds – Update mit einigen Verbesserungen!

Am 1. Juni 2017 erhält Playerunknown’s Battlegrounds einen weiteren Patch. Hierbei sollen Performance in Bezug auf den Client und die Fahrzeuge verbessert werden.

Nach der kurzzeitgen Pause von Updates für Playerunknown’s Battlegrounds kommt nun das nächste Update zu dem Taktik-Shooter. Erneut steht die Performance im Vordergrund.

Hierbei werden die Clients sowie die Server, besonders die Nutzung von Fahrzeugen, in den Fokus rücken.

Zusätzlich dazu sollen auch einige Probleme behoben werden, die zu Abstürzen des Spiels sorgten.

Weitere Veränderungen/Verbesserungen könnt ihr den Patch-Notes entnehmen:

Client Performance

Improved performance by reducing effects played excessively during vehicle crashes

Server Performance

Improved performance on the server in relation to vehicles

Bug Fixes

– Fixed a crash related to unequipping an item

– Fixed a crash related to when vehicles crashed

– Fixed a bug that caused a player to die without entering the REVIVE state when being shot by a shotgun or a full-auto weapon in DUO or SQUAD modes

– Fixed a bug that caused other players‘ voice chat to be heard at high volume on the airplane

– Fixed a bug that caused breath gauge to be shown incorrectly in certain situations

– Partially fixed a bug that caused a player to “die from falling” after getting stuck in buildings or vehicles

– Fixed a bug that caused sound to stutter when many players are swimming

– Fixed a bug that caused translucent crosshair to be shown on VSS scope

– Fixed a bug that caused a player to go back into the REVIVE state when two players start the revive action and one cancels