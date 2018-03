Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 – Nächster Serienteil im Anmarsch?

Die Gerüchte um ein mögliches Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 verdichten sich immer mehr. So ist auf der englischen Amazon-Produktseite zum offiziellen Comic „Plants vs. Zombies: Garden Warfare Volume 2“ ein Hinweis aufgetaucht, der darauf hindeutet, dass sich ein dritter Serienteil bereits in Entwicklung befindet. Dem Produkttext ist zu entnehmen, dass der besagte Comic die Brücke zwischen Garden Warfare 2 und dem noch unangekündigten Teil 3 schlagen soll.

Eine offizielle Stellungnahme von Seiten EA oder EA Canada (Popcap) steht bis dato noch aus. Eine Ankündigung auf der E3 2018 wird damit aber immer wahrscheinlicher.

Nachfolgend der Produkttext im englischen Original: „Paul Tobin returns to write the official comic book bridge between video games PvZ: GW2 and PvZ: GW3 with Tim Lattie returning to deliver artwork! Just when you thought Neighborville was safe, the Garden Warfare is back on! Zombies have taken over and forced neighborhood defenders Nate, Patrice, and their fearless plants back on their heels! Not all hope is lost however when an unlikely plant hero comes to the rescue with the fate of Neighborville at stake!“