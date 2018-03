Plague Inc. – Kannst du die Welt infizieren?

Bist du auf der Suche nach einem neuen Spiel für dein iOS Gerät? Da haben wir was für dich: Plague Inc. ist ein schwieriges Strategiespiel mit brillanter Grafik und toller Umsetzung. Deine Aufgabe ist es, die Menschheit mit einem “Killerkeim” zu infizieren und auszurotten. Die tödliche Seuche lässt sich natürlich nicht einfach so verbreiten. Die Länder der Welt werden alles probieren um sich zu wehren – du musst dich also gut verteidigen können.

Wenn du erfolgreich bist, kannst du sogar neue Seuchen freischalten. Neugierig geworden? Das Spiel gibt's im App Store für iPhone und iPad für 0,99€ zu kaufen.