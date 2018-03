Pillars of Eternity II: Deadfire wurde verschoben

Wie Obsidian Entertainment heute in einer Pressemitteilung verkündete, wird sich der Release von Pillars of Eternity II: Deadfire verschieben.

Fans von Hardcore-Rpgs können aber aufatmen, verschiebt sich der Erscheinungstermin doch lediglich um einen Monat.

So soll Pillars of Eternity II: Deadfire nun am 8.05.2018 für den PC erscheinen, knapp einen Monat nach dem ursprünglichen Releasetermin. Über einen eventuellen Konsolenrelease gibt es noch keine weiteren Details.

Pillars of Eternity II: Deadfire soll im Vergleich zu dem Vorgänger das werden, was Baldurs Gate 2 zu Baldurs Gate 1 war: Mehr von allem in noch besserer Qualität.

Wir hoffen, die Fans können den einen Monat schnell überbrücken und sind selbst auch sehr gespannt auf das neue Werk von Obsidian Entertainment.