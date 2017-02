PES LEAGUE 2016/17 – Zweite Saison in Europa in Cardiff

Konami Digital Entertainment B.V. kündigt an, dass die zweite Saison der PES LEAGUE 2016/17 ROAD TO CARDIFF nun eröffnet ist. Europäische Spieler erhalten so erneut die Chance, sich für die Weltmeisterschaft in Cardiff zu qualifizieren, die parallel zum Finale der UEFA Champions League am 3. Juni stattfindet. Nach dem atemberaubenden europäischen Regional Final der Season 1, bei dem sich im Camp Nou vier Teilnehmer ihren Platz in Cardiff sichern konnten, haben nun erneut alle Spieler die Möglichkeit, sich gegen ihre lokalen Mitbewerber durchzusetzen und das Season 2 Finale zu erreichen.

Die zweite europäische Saison der PES LEAGUE ROAD TO CARDIFF findet zwischen dem 23. Februar und 23. März 2017 statt und ist exklusiv für PlayStation 4 und PlayStation 3 User, die PES 2017 spielen und diejenigen, welche die neue, kostenlose PES 2017 Trial Edition nutzen. Nach einer einmaligen Registrierung können die Spieler ihren Fortschritt im PES LEAGUE Modus online speichern. In Deutschland wird es neben den Online-Wettbewerben zwei Offline-Veranstaltungen geben: Am 11. März in Köln und Anfang April in Dortmund, wo gleichzeitig auch die nationale deutsche Meisterschaft der besten 16 Spieler über die zwei nationalen Teilnehmer für Liverpool entscheidet.

Spieler aus ganz Europa werden dann am 29. April zum Regional Final Season 2 im Anfield Stadium, der Heimat des FC Liverpool, antreten. Dort kämpfen sie um die übrigen vier europäischen Plätze bei der Weltmeisterschaft und erhalten einen Vorgeschmack der Intensität, welche sich ihnen möglicherweise in Cardiff bieten wird. Die PES LEAGUE ROAD TO CARDIFF, das offizielle UEFA Champions League eSports Turnier, hält dieses Jahr einen fantastischen Preis von 200.000$ für den Gewinner bereit. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 100.000$, beziehungsweise 50.000$. Außerdem erhält der Gewinner des Regional Finals der Season 2 neben der Einladung in Wales‘ Hauptstadt bereits beeindruckende 20.000$.

“Die immense Beliebtheit der PES LEAGUE Season 1 gipfelte in einem spannenden Finale in Barcelona, das von Millionen Fans online verfolgt wurde. Wir freuen uns nun darauf, erneut tausende PES-Spieler willkommen zu heißen, die ihr Können erproben und Ruhm erlangen möchten. Wir freuen uns ebenso über die Aussicht auf eine zweite Saison mit vielen neuen PES Spielern“, sagt Jonas Lygaard, Senior Director – Brand & Business Development für Konami Digital Entertainment B.V. „Auch in der realen Fußballsaison steuern wir auf den Höhepunkt zu, und wir hoffen, dass die PES LEAGUE Season 2 parallel zu ebenso leidenschaftlich ausgetragenen Spielen führen wird. Es geht um alles, und nicht zuletzt um die Ehre, in Anfield, einem der berühmtesten Stadien der Welt, antreten zu dürfen.“

Die Anmeldung für die zweite Saison des 2016/17 PES LEAGUE Turniers sowie weitere Informationen, inklusive aktueller Tabellen, finden sich unter www.pesleague.com