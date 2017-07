PES 2018 – Online Beta startet heute

Ab heute könnt ihr auf Xbox One und PS4 schon mal einen Blick auf das kommende PES 2018 werfen. In der ab sofort verfügbaren Online Beta dürft ihr euch mit den Nationalmannschaften von Frankreich und Brasilien messen. Als Spielmodi stehen euch 1 vs 1 oder 3 vs 3 zur Verfügung.

Die PS4 Version sollte ebenfalls im Laufe des Tages erhältlich sein, wir verlinken dann direkt