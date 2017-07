PES 2018 – Online Beta startet am 20. Juli

Konami lässt euch PES 2018 schon mal vorher ausprobieren. Vom 20. bis zum 31. Juli findet ihr auf der Xbox One und Playstation 4 eine Online Beta zum neuesten Ableger der Fußball Simulation. Allerdings braucht ihr dafür auf der Xbox One eine Goldmitgliedschaft. Bei der Playstation 4 Version ist kein Playstation Plus Abo von Nöten.

In der PES 2018 Online Beta könnt ihr dann mit den Nationalmannschaften von Brasilien und Frankreich spielen und den Spielmodus 1 gegen 1 oder 3 gegen 3 ausprobieren. Als Wetter stehen euch Klar und Regen zur Verfügung.