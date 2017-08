PES 2018 – Konami kündigt exklusive globale Partnerschaft mit FC Fulham an

KONAMI und Fulham sind eine exklusive Partnerschaft eingegangen, welche ein detailgetreues Abbild des Klubs im bald erscheinenden PES 2018 beinhaltet. Die gesamte Mannschaft mit samt ihrer Ausrüstung ist dank Konamis Ganzkörper-Scan perfekt im Spiel nachgebildet. Auch KONAMI selbst wird an Spieltagen großflächig Präsenz im Stadion des Vereins und innerhalb der fortschrittlichen Jugendakademie des Klubs zeigen.

Die Marke PES 2018 wird auf der Rückseite aller Trikots und zusätzlich als Hauptsponsor der Ausrüstung der Jugendmannschaft vertreten sein. KONAMI und PES 2018 werden als Marke außerdem auf den Werbebanden um das Spielfeld herum, in gebrandeten Bereichen innerhalb des Stadions und auf den Trikots der Balljungen an Spieltagen prominent vertreten sein. KONAMI wird auch in Fulhams Familienbereich erscheinen und mit Spielstationen die Einbindung des Klubs innerhalb des Spiels für junge Fans erlebbar machen. PES 2018 wird zudem über den Fan- und Onlineshop des Klubs in einer exklusiven FC Fulham Version zu erwerben sein. KONAMI wird eng mit dem Online- und Social Media-Team des Vereins zusammenarbeiten, um markenübergreifende Werbekampagnen zu kreieren, welche PES bei Spieltagsankündigungen des Teams und Torupdates einbinden wird.

Die Vereinbarung ist Teil der Ambitionen von KONAMI, seine Reichweite der in-Game Partnerschaften für die PES Reihe zu erweitern. Mit PES 2018 enthüllt der Publisher eine große Bandbreite neuer Elemente, die auf die bereits vorhandene Basis setzen. Passend zum Konzept „Where Legends are Made“ beinhaltet der neue Ableger mehr Erweiterungen als jeder andere Titel der Reihe zuvor in den letzten zehn Jahren. Darunter beispielsweise neue Spielmöglichkeiten auf dem Feld, eine PC-Version, die dem Standard der aktuellsten Konsolenversionen ebenbürtig ist und ein unerreichtes Gameplay.

„Fulham ist ein Verein mit einer beneidenswerten Vergangenheit und einer strahlenden Zukunft“, kommentierte Jonas Lygaard, Senior Director – Brand & Business Development für Konami Digital Entertainment B.V. „Ein Klub, der an der Spitze vieler guter Dinge steht und eine Politik verfolgt, die ihre jungen Talente fördert. KONAMI ist extrem glücklich, mit einem so fortschrittlichen Klub so eng zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auf die prominente Markenplatzierung an Spieltagen, darauf, den Familienbereich erweitern zu können und wir sind stolz auf der Ausrüstung des Jugendteams und auf den Trikots der ersten Elf als Sponsor vertreten zu sein“.

„Wir heißen KONAMI als neuen Partner der fortschreitenden Entwicklungen von Fulham willkommen“, so Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer bei Fulham. „PES 2018 wird als der ultimative Fußballtitel für Heimsysteme und Mobiluser gesehen und wir sind erfreut darüber, innerhalb dieses illustren Spiels so präsent so sein. Wir heißen KONAMI dank ihres engagierten Sponsorings ebenfalls in Craven Cottage willkommen und begrüßen sie als Partner für die Rückseite der Trikots der ersten Mannschaft sowie als Partner für die Vorderseite der Trikots unserer ambitionierten Jugendmannschaft.“

PES 2018 erscheint am 14. September für PlayStation 4, Xbox One , PlayStation 3 und Xbox360. Das Spiel wird ebenfalls auf Steam verfügbar sein: speziell diese PC-Version wurde substantiell verbessert hinsichtlich visueller und inhaltlicher Elemente und befindet sich auf einem Niveau mit den Versionen der aktuellen Konsolen-Generation.

Weitere Informationen unter: https://www.konami.com/wepes/2018/eu/de/