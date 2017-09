PES 2018 Demo im Check

Die PES 2018 Demo ist da und wir haben sie natürlich mal angespielt. Kann Konami in diesem Jahr um die Meisterschaft mitspielen oder ist der Titel vorzeitig an EA vergeben? Eine spielbare Demo soll uns schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Vollversion geben, die schon am 14. September erscheinen wird. In der Demo könnt ihr dabei auch mit Borussia Dortmund spielen, die in dieser Saison einen Exclusiv-Deal mit Konami abgeschlossen haben. So findet sich der Signal Iduna Park auch nur in PES 2018 wieder. FIFA 18 muss in diesem Jahr auf das Stadion verzichten. Aber auch der FC Barcelona, FC Liverpool oder Inter Mailand sowie die Nationalmannschaften von Deutschland und Brasilien sind mit am Start.

Wir haben uns die Begegnung Borussia Dortmund gegen Inter Mailand rausgesucht. Dabei übernehmen wir die Italiener und wollen mal schauen was es dort zu holen gibt. In der Demo gibt es noch keine Kommentatoren sondern nur die Fangesänge. Und diese hören sich bombastisch an. Ein richtiger BVB Fan wird sicher Gänsehaut bekommen, wenn die Stars zu Heja BVB ins Stadion einlaufen. Konami hat weiter an der Präsentation gearbeitet und muss sich in dieser Hinsicht absolut nicht mehr vor EA verstecken. Auch wenn der Spruch wohl jedes Jahr fällt: Es sieht aus wie eine echte TV Übertragung ;).

Doch kommen wir nun endlich zum Spiel selbst. Der Anstoss erfolgt und wir sind mitten im Spiel. Und schon nach wenigen Sekunden merken wir: Oha, das spielt sich ja plötzlich ganz anders als erwartet. Es ist sofort Schwung in der Partie und es entwickeln sich Zweikämpfe und Distanzschüsse. Das Publikum honoriert diesen Einsatz der Spieler und geht begeistert mit. Kommen die Dortmunder näher vor das Tor wird das Publikum lauter und fängt an zu raunen. In Sachen Stimmung geht hier schon mal richtig was ab.

Spielerisch hat PES 2018 auch in diesem Jahr wieder einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht und kann uns in der Demo schon überzeugen. Es läuft einfach flüssiger und die Spielzüge sehen viel realistischer aus. Die Steuerung geht leichter von der Hand und es entwickelt sich schnell ein packendes Fußball-Spiel. Früher kamen uns die PES Games immer so abgehakt und langsam vor und wir haben uns immer gewundert warum der Unterschied zu FIFA so verdammt groß ist. Doch Konami ist in ein intensives Trainingslager gegangen und hat an den Fehlern der Vergangenheit gearbeitet.

Sicherlich wird es auch dieses Jahr wieder schwer an FIFA 18 vorbeizukommen, doch der Abstand schmilzt immer weiter. Wir können die Demo nur empfehlen. Macht euch euren eigenen Eindruck und holt euch die spielbare Demo für Playstation 4 und Xbox One. Die PC-Demo wird wohl Mitte September erscheinen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren