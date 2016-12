PES 2017 – Der PS4 Pro Patch ist da

Endlich dürft ihr PES 2017 auch in 4K zocken. Wie Konami über Twitter mitteilt ist heute der PS4 Pro Patch erschienen. Dieser kommt ein wenig später als geplant soll aber neben der 4K Bildschirmauflösung auch noch weitere grafische Verbesserungen beinhalten.

