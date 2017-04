Perception – Neuer Trailer und Infos zum Release

Könnt ihr euch noch an den Horrortitel Perception erinnern? Nein? Kein Thema, wir mussten unsere Gehirnzellen auch ganz schön anstrengen. Das liegt aber einfach daran, dass es sehr lange sehr still um das Spiel war. In den letzten Monaten gab es so gut wie keine Lebenszeichen von The Deep End Games‘ Titel. Bis jetzt! Heute kam, wie aus dem Nichts, ein neuer Trailer und auch ein Release-Termin! Den Trailer findet ihr unter diesen Zeilen.

Perception lebt doch noch!

Der Release-Termin ist, wie bereits erwähnt, auch schon verraten worden und viel näher als man denkt. Am 30. Mai 2017 ist es nämlich schon soweit. Dann können wir das Spiel endlich spielen und uns von der speziellen Spielidee, hoffentlich, begeistern lassen. Im Spiel übernehmen wir die Rolle der blinden Cassie und müssen uns via Echo orientieren.

Die Idee klingt vielversprechend, deshalb freuen wir uns auf den Release am 30. Mai.