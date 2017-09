PEARL USB Gaming Tastatur bei uns im Test

In unserem heutigen Hardware-Test kümmern wir uns um die PEARL USB Gaming Tastatur von GeneralKeys. Eigentlich tragen Tastaturen auch immer schicke Namen bei sich, worauf bei dieser hier aber verzichtet wird. Und für den Preis von 19,90 € freut sich auch euer Geldbeutel. Ob sich der Kauf lohnt sagen euch die folgenden Zeilen.

Die PEARL USB Gaming Tastatur soll Gamer ansprechen und mit vielen Funktionen aufwarten. Das kann man sich im Niedrigpreis Sektor kaum vorstellen, aber PEARL zeigt eindrucksvoll das so etwas funktionieren kann. Die halbmechanische USB Gaming Tastatur bringt nicht nur bunte LED Beleuchtung mit sondern ist auch noch wasserfest. Wenn im Eifer des Gefechts mal der Kaffee auf die Tastatur kippt, kann es also bedenkenlos weitergehen.

Auch eine Beleuchtung gehört in der heutigen Zeit fast schon zum Standard. Hier dürft ihr euch über sieben Farben freuen, die ihr in Helligkeit und pulsierenden Farbwechsel einstellen könnt. So ist auch mitten in der Nacht noch die volle Übersicht vorhanden. Auch die Tasten sind selbstverständlich beleuchtet. Die halbmechanischen Tasten sorgen besonders bei Gamern für ein gutes Gefühl. In unserem Test hatten wir die PEARL USB Gaming Tastatur mehrere Wochen am Start und haben damit auch gearbeitet.

Das Schreibgefühl ist perfekt und die Tasten gut erreichbar. Wir haben keinerlei Einschränkungen zu einer teuren Tastatur bemerkt. Zwar sind die Tasten halbmechanisch, fühlen sich aber aber durch den angenehmen Druckpunkt wie mechanische Tasten an. Dank der Hot Key Funktion können die F-Tasten bequem für Lautstärke und Wiedergabe benutzt werden. So bedient ihr die wichtigsten Multimedia Funktionen mit nur einem Fingertipp. Die Tastatur verfügt über 104 Tasten und bringt das deutsche Tastatur Layout mit (QWERTZ). Auch ein Nummern-Block ist vorhanden.

Klappbare Füße sorgen bei der PEARL USB Gaming Tastatur für entspannte Haltung beim Tippen. Das Plug & Play Prinzip sorgt für einen schnellen Anschluss und setzt keinerlei Treiber voraus. Mit einer Kabellänge von 165 cm habt ihr auch genügend Auslauffläche auf dem Schreibtisch. Auch das Gewicht ist mit 990 Gramm angenehm. Ihr bekommt mit dieser Tastatur nicht viel Schnick-Schnack sondern das was wirklich nötig ist. Das zahlt sich dann auch im Preis aus.

Wir haben mit der Tastatur in unserem Test nicht nur Artikel geschrieben sondern auch Games gezockt. Auch hier gab es für uns keine Einschränkungen. Schnelle Eingaben, keinerlei Verzögerungen und gut erreichbare Tasten. Egal ob Mails, Briefe oder ähnliches – die PEARL USB Gaming Tastatur macht ihren Job und ist euer treuer Begleiter auf dem Schreibtisch. Und dafür muss man nicht immer tief in die Tasche greifen. Für 19,90 € könnt ihr da nicht viel verkehrt machen.

85 % Die PEARL USB Gaming Tastatur von GeneralKeys ist günstig, schnell und bringt viele Funktionen mit. Neben sieben unterschiedlichen Farben ist sie auch wasserfest und hält auch mal einen verschütteten Kaffee aus. Gamer werden ebenfalls zufrieden sein. Die halbmechanischen Tasten fühlen sich durch den angenehmen Druckpunkt wie mechanische Tasten an und sind auch gut erreichbar. Für 19,90 € kann man da nicht wirklich viel verkehrt machen. Gesamtwertung Readers Rating: 0 0 votes