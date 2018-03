PC Building Simulator – Hardware-Hersteller Corsair schließt sich dem Spiel an

The Irregular Corporation gibt bekannt dass der Hardware-Riese Corsair dem PC Building Simulator als Partner beigetreten ist. Corsair entwickelt leistungsfähige PC-Komponenten für PC-Gaming-Enthusiasten, die ihre eigenen PCs bauen oder maßgeschneiderte, vormontierte Systeme benötigen.

Bei der Markteinführung haben PC-Enthusiasten, die ihre Traummaschinen im PC Building Simulator erstellen, Zugriff auf CORSAIRs Crystal Series 570X RGB ATX Mid-Tower Case, TX-M Series PSUs und den Dominator Platinum Series RAM, die alle im Rahmen der Simulation neu erstellt und voll funktionsfähig sind. Die Spieler können jede Komponente anpassen und verändern, um ihr ideales Rigg zu bauen – von Science-Fiction-Builds mit auffälligen LEDs bis hin zu edlen, minimalistischen Designs.

Mit makellosem gehärtetem Glas, welches das gesamte Chassis umschließt, ist jede Komponente der Maschine für alle sichtbar, darunter drei sehenswerte SP120 RGB LED-Lüfter und ein eingebauter LED-Controller.

Die semimodularen Stromversorgungen der TX-Serie eignen sich ideal für einfachere Desktop-Systeme, bei denen ein geringer Energieverbrauch, geringe Geräuschentwicklung und eine einfache Installation unerlässlich sind.

Dominator Platinum ist der weltweit fortschrittlichste Performance-Speicher. Es baut auf dem Erbe des weltweit meistausgezeichneten Hochleistungsspeichers auf und fügt ein markantes neues Industriedesign und LED-Lichteffekte hinzu. Dominator Platinum-Speicherkits werden ausschließlich mit ausgewählten Speicher-ICs gebaut, die hochgradig auf Leistung und Stabilität geprüft sind, und verfügen über die patentierte DHX-Kühlungstechnologie von CORSAIR, so dass User sie bis an die Grenzen ausreizen können.



„Wir haben die Entwicklung von PC Building Simulator seit der ersten Ankündigung verfolgt und freuen uns, unsere CORSAIR-Produkte in das Spiel aufzunehmen“, sagte Harry Butler, Director of Public Relations and Marketing Communications bei CORSAIR. „Diese erste Auswahl stellt einige unserer beliebtesten und ikonischsten Produkte dar, und wir hoffen, bald noch viele weitere CORSAIR-Teile in den PC Building Simulator zu integrieren.“