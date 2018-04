Pathfinder: Kingmaker – Neuer Trailer

Vor einigen Tagen veröffentlichte der Entwickler Owlcat Games einen neuen Trailer zum kommenden Rollenspiel Pathfinder: Kingmaker.

Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Pen and Paper Regelwerk Pathfinder und soll noch in diesem Sommer erscheinen. Eine Kickstarter-Kampagne zum Titel spielte entsprechend über 900.000 US Dollar ein.

Hinter dem Spiel steckt unter anderem Chris Avellone, welcher seinerseits in der Entwicklung vieler Klassiker der Rollenspielgeschichte maßgeblich beteiligt war. (Zum Beispiel Baldurs Gate, Planescape Torment, Knights of the old Republic 2)

Pathfinder: Kingmaker soll für den PC erscheinen, über einen eventuellen Release auf Konsolen ist bislang noch nichts bekannt.