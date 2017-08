Pathfinder Adventures – DLC „Rise of the Goblins“ veröffentlicht

Pathfinder Adventures – DLC „Rise of the Goblins“ veröffentlicht

Obsidian Entertainment und Asmodee Digital haben die Erweiterung Rise of the Goblins für Pathfinder Adventures veröffentlicht. Diese ist ab sofort für PC/Steam, iOS und Android verfügbar. Rise of the Goblins schickt uns als Anführer der Goblins auf eine verrückte und spannende Reise.

Rise of the Goblins für Pathfinder Adventures wird für 8,99€ zu haben sein. In der ersten Woche nach Release wird das DLC im AppStore für 6,99€, auf GooglePlay für 5,99€ und auf Steam um 33% reduziert zu einem Spezialpreis angeboten.

Darum geht es:

Rise of the Goblins erzählt die Geschichte von Pathfinder Adventures aus einer anderen Perspektive. Wir führen in dieser Erweiterung die Fraktion der Goblins an und organisieren in der neuen Kampagne deren Aufstand. Mit den neu hinzugefügten Karten, werden wir auf die Helden des Vorgängers losgelassen, um Chaos zu stiften. Inspiriert von dem We Be Goblins!-Modul des Tabletop-Spiels haben die Spieler die Möglichkeit die Kampagne in voller Länge zu genießen – mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie diese jetzt als Goblins erleben.

Ranzak & Poog

Treue Spieler des Tabletops Pathfinder Adventures können Ranzak vom Skull & Shackles-Deck und Poog vom Goblin Burn!-Deck auch in der digitalen Version wiederfinden. Die zwei neuen Charaktere werden sowohl in der Rise of the Runelords-Kampagne als auch in Rise of the Goblins spielbar sein. Ranzak und Poog haben einzigartige Fahigkeiten und Kräfte, ähnlich wie die der anderen ikonischen Charaktere und Fraktionen des Vorgängers. Außerdem wird die Erweiterung Goblinversionen der bereits bekannten Charaktere beinhalten. Neben Gameplayupdates wird es noch weitere Gimmicks wie zum Beispiel ein Set Goblinwürfel geben. So kann der Spieler noch tiefer in die Welt der Goblins eintauchen.